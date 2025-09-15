Тамбовская, Орловская и Курская области вошли в топ-20 РФ с низкой безработицей

В топ-20 российских регионов по наименьшей доле безработицы во втором квартале 2025-го вошли Тамбовская, Орловская и Курская области, занявшие в нем 12,13 и 14 места соответственно. Это следует из рейтинга «РИА Новости».

В Тамбовской области безработица составила 1,4%, по сравнению с соответствующим периодом 2024-го произошло снижение на 1,1 процентного пункта. В среднем в регионе на поиск работы тратят 5,6 месяца. Аналогичный уровень безработицы отмечают в Орловской области где за год произошло снижение на один процентный пункт. Орловчане в среднем ищут работу в течение полугода.

В Курской области 1,5% безработицы, показатель снизился на 0,5 процентного пункта. В регионе в среднем уходит 3,9 месяца на поиск нового места.

На 33-м месте рейтинга — Белгородская область с безработицей 1,8%, которая снизилась на 1,5 процентного пункта. Среднее время нахождения работы — 3,6 месяца. Следующую строчку рейтинга заняла Липецкая область с 1,8% (—0,2). Поиски в регионе занимают порядка 3,8 месяца.

Воронежская область заняла 51-е место с 2% безработицы. В регионе за год показатель снизился на 0,8 процентного пункта, новое место работы здесь находят в среднем за 7,9 месяца.

Показатель во всех регионах Черноземья оказался ниже всероссийского (2,2%). По итогам второго квартала 2025 года уровень безработицы, по данным Росстата, показал очередной рекорд, снизившись на 0,4 процентного пункта, а число безработных сократилось на 267 тыс. человек. Россияне в среднем затрачивают чуть более пяти месяцев на поиск работы, этот период снизился более чем на полмесяца. При этом доля граждан в состоянии застойной безработицы, то есть тех, кто ищет работу год и более, снизилась с 15,4% до 12,1%.

В начале сентября стало известно, что по итогам 2024 года Воронежская область заняла 20-е место в федеральном рейтинге состояния рынка труда.

