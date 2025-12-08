В Черноземье доступность новых автомобилей ниже всего в Тамбове и в Орле

Тамбовская и Орловская области показали худшие результаты в Черноземье и расположились ближе к хвосту общероссийского рейтинга регионов по доступности покупки нового автомобиля. Тамбов занял 71-е место из 85, а Орел расположился на соседней 70-й строчке. Это следует из результатов исследования агентства «РИА Рейтинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Индикатором доступности центр экономических исследований «РИА Рейтинг» определил долю семей, имеющих возможность вносить ежемесячный платеж на новое кредитное авто, а также тратиться на содержание автомобиля и повседневные расходы. По оценкам аналитиков, в Тамбовской и Орловской областях только 10,4% семей могут позволить себе купить в кредит и содержать недорогой новый автомобиль за 1,3 млн руб. Если же речь идет о машине стоимостью 2,9 млн руб., показатели падают до 2,2% (Тамбов) и 2,3% (Орел).

При вычислениях аналитики основывались на величине зарплат в регионах РФ. Объем кредита рассчитывался при первоначальном взносе в 20% и трехлетнем сроке выплаты. Учитывались расходы по КАСКО, ОСАГО, стоимость бензина, текущее обслуживание, ТО, покупка и сезонная смена резины, налоги, платные парковки и ряд других затрат на обслуживание авто. Семейные доходы учитывали выплату НДФЛ и корректировались в соответствии с региональным прожиточным минимумом на каждого члена семьи. Предполагалось, что 50% средств семейного бюджета идет на содержание авто и выплаты по кредиту, а вторая половина — на прочие расходы. Отмечается, что рейтинг актуален по состоянию на конец ноября 2025 года.

Остальные регионы Черноземья заняли более высокие места, но в топ-30 все равно не попали. Воронежскую область аналитики поставили на 51-ю строчку. Машина за 1,3 млн руб. доступна 14,7% воронежских семей, а за 2,9 млн руб. — 3,6%. Белгородская область оказалась на 40-м месте с результатами 16,9% и 3,7%. Соседнюю 39-ю строчку заняла Курская область — 17% и 4,4%.

Самое высокое место в макрорегионе получила Липецкая область. Авторы исследования поместили ее на 34-е место. Кредитное авто за 1,3 млн руб. доступно в Липецкой области 18,1% семей, а за 2,9 млн руб. — 4,2%.

Средние результаты по стране составили 20,5% и 6,6%. Аналитики отметили, что в 2025 году российский авторынок характеризовался значительным снижением продаж и замедлением темпов автокредитования. За 11 месяцев продажи новых легковых автомобилей снизились на 17,8% в годовом выражении, составив 1,19 млн единиц. По данным Банка России, за десять месяцев 2025 года объем выданных автокредитов вырос лишь на 13,7% (+355 млрд руб.), тогда как за аналогичный период годом ранее динамика достигала 49% (+845 млрд руб.). Эксперты ожидают, что в среднесрочной перспективе быстрого возвращения к прежним рекордным темпам роста не произойдет, а восстановление рынка будет постепенным и умеренным.

Лидерами общероссийского рейтинга доступности авто стали Ямало-Ненецкий АО (57,8% и 29,1%), Чукотка (49,4% и 25,2%) и Магаданская область (44,8% и 20,2%). Москва заняла пятую строчку с результатами 42,1% и 20,2%. Санкт-Петербург расположился сразу за топ-10 — 31,1% и 10,9%. В числе аутсайдеров рейтинга — Дагестан (3,7% и 0,9%), Чечня (2,3% и 0,7%) и Ингушетия (1,9% и 0,6%).

Денис Данилов