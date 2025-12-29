Недоливы на местах

После нескольких лет относительно спокойного развития российская алкогольная отрасль вновь попала в зону повышенного внимания властей, пока в основном региональных. В ряде субъектов страны в уходящем году были введены жесткие ограничения продажи спиртного. У этой меры на первый взгляд благая мотивация — борьба с алкоголизмом. Однако, как показывает опыт последних лет, граждане отказываются от алкоголя не из-за запретов, а из-за роста цен.

Старший корреспондент отдела потребительского рынка Владимир Комаров

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

«Мы идем своим путем: за нами правда, здравый смысл и священная необходимость» — так в интервью “Ъ” вологодский губернатор Георгий Филимонов комментировал введение жестких ограничений на розничную торговлю спиртным в своей области. Пример оказался заразителен, ему последовали власти ряда других регионов: они начали устанавливать свои ограничения и соревноваться друг с другом в изобретательности в борьбе с ростом алкоголизации населения.

Между тем именно сейчас спрос на спиртное снижается и так. После относительно длительного периода роста розничные продажи алкогольных напитков в 2024 году сократились на 1,1%, до 226,97 млн декалитров (дал), следует из данных Росалкогольтабакконтроля. Первый квартал 2025 года и вовсе показал наихудшие для отрасли результаты за последние несколько лет: за этот период без учета пива, сидра и подобных напитков было реализовано 16,8 млн дал, что на 10,5% меньше год к году.

Причина снижения спроса не в региональных ограничениях на продажу спиртного. Их эффект пока просто не успел сказаться на статистике, и не факт, что он окажется ровно таким, каким его описывают авторы инициатив. Все дело в экономической составляющей. Тенденция к сокращению продаж, которая отчетливо проявлялась весь 2025 год, обусловлена в первую очередь резким подорожанием алкоголя из-за увеличения акцизов и минимальной розничной цены (МРЦ) с начала года.

С января 2025 года акциз на этиловый спирт составил 740 руб. за 1 л, прибавив 15%. МРЦ на бренди выросла на 17,12%, до 472 руб. за 0,5 л, на коньяк — на 17,09%, до 651 руб., на водку — на 16,7%, до 349 руб. Это привело к подорожанию в первую очередь наиболее массовых и дешевых позиций. Пошлины на импортные напитки тоже выросли. В сентябре ставки были установлены в размере 20%, но не менее €3 за литр. Ранее пошлина составляла €1,4–1,5 за литр. Цены на полках, естественно, устремились вслед за пошлинами, оставляя далеко позади «священную необходимость» региональных властей в деле борьбы с ростом потребления алкоголя.

Впрочем, пока региональные чиновники пытаются выступить авангардом антиалкогольной политики, федеральные власти ведут совсем другую политику.

Их цель — поддержать российских виноделов и пивоваров, что явно диссонирует с действиями чиновников на местах. В июне 2025 года замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов заявлял телеканалу «Россия 24» о важности добиться того, «чтобы продукция малых отечественных виноделен была представлена на полках российских магазинов». Спустя четыре месяца замминистра заявлял, что Минпромторг вместе с Минсельхозом обсуждают комплекс мер для поддержки российских пивоваров.

Отрасль тоже переживает сложные времена: из-за роста стоимости продукции и холодного лета продажи пива и пивных напитков в 2025 году значительно упали. Среди мер поддержки рассматривается в том числе создание в России фестивалей пива, что может по итогу вырасти в российский аналог Октоберфеста, ежегодно проходимого в Мюнхене.

Помимо этого, рассматриваются и другие меры, вызывающие серьезную озабоченность у российских общественников. Так, во втором-третьем кварталах 2026 года планируется эксперимент по дистанционной продаже российского вина на маркетплейсах. В случае успешного завершения эксперимента онлайн-продажи вина могут быть продолжены. По мнению общественных организаций, легализация онлайн-продаж алкоголя может лишь подстегнуть интерес к нелегальным интернет-площадкам, которые будут маскироваться под официальные сервисы и, что еще хуже, может вырасти угроза потребления алкоголя среди детей.

Эти примеры показывают, как алкогольная отрасль оказалась между молотом и наковальней, точнее между масштабной пиар-кампанией, похожей на явный популизм, и здравым смыслом, требующим от алкогольной отрасли процветания по крайней мере во благо увеличения поступления в бюджет. Соблюсти баланс между интересами здоровья населения и бизнеса пока, судя по всему, особо не получается.

Впрочем, война с ростом потребления алкоголя, в которую так активно вступили региональные чиновники, может закончиться сама собой.

Все дело в поколенческом разрыве: взрослеющие зумеры становятся ядром потребительской среды, а они в среднем пьют гораздо меньше, чем их родители и деды. Тенденция эта общемировая. Как пишет журнал The Economist, сейчас у молодежи растет настороженное отношение к алкоголю, это уже привело к снижению продаж спиртного в развитых странах.

Хотелось бы подчеркнуть: я ни в коем случае не считаю, что нужно сидеть сложа руки и ничего вообще не делать для снижения уровня алкоголизации населения. Можно начать с нетривиальных способов пропагандировать здоровый образ жизни. Это требует времени и не приносит сиюминутных результатов, но эффект от таких практик может оказаться длительным и устойчивым. А запретительные меры ничего, кроме раздражения, у граждан не вызывают.

Владимир Комаров