Маркетплейсы откроют вино

Продажу вина через маркетплейсы запустят в 2026 году. О соответствующих планах сообщили в Минцифры. Это позволит стимулировать реализацию продукции отечественных производителей, считают участники рынка. При этом сами виноделы сомневаются в том, что для них что-то изменится. Тему продолжит Юлия Савина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Против дистанционной продажи алкоголя регулярно выступает Минздрав и МВД. Однако эксперимент по дистанционной продаже инициирует лично президент, рассказал на форуме «Цифровые решения» замминистра цифрового развития Олег Качанов. Поэтому в следующем году закинуть в корзину на маркетплейсе кроме люксовой брендовой одежды можно будет еще и бутылку вина, отмечает собеседник “Ъ FM”: «В экспериментально-правовом режиме в 2026 году будет запущена дистанционная продажа российского алкоголя на отечественных площадках с соблюдением требований по идентификации. Мы хотим договориться с кем-то из маркетплейсов, с которым запустим пилот. На период эксперимента будет создана нормативная обвязка и технологическая возможность по одному из действующих механизмов. Либо по прямой биометрии с использованием ГИС ЕБС, либо по фото в цифровом документе, удостоверяющем личность, который проходил верификацию через ГИС ЕБС — ровно такой же акт о продаже, который подтвердил бы личность в момент заказа на корзине и в момент непосредственно вручения товара курьером при доставке».

По данным Минздрава, потребление алкоголя в октябре обновило минимум за последние 26 лет и составило 7,7 л на человека. Серьезного прироста продаж реализация на маркетплейсах не даст, но расширит ассортимент за счет прямых поставок мелких производителей, считает исполнительный директор компании Fortwine Александр Липилин: «Произойдет перераспределение, то есть те вина, которые сейчас покупают в винотеках, в супермаркетах, будут приобретаться либо там же с доставкой, либо, напрямую с винодельни либо из оптового звена. Возможно, будет какой-то небольшой прирост, связанный с возможностью купить именно то, что вы хотите и именно у тех, где бы были, например, как турист. То есть вы едете в Магадан или Москву и заказываете вина из Краснодарского края непосредственно с виноделен. Но это, конечно, в первую очередь будет позитивной новостью для небольших хозяйств».

Для борьбы с контрафактом, который может заполонить электронные торговые площадки, в Асоциации интернет-торговли предлагали свести количество продавцов до пяти сотен «надежных торговых организаций» на всю страну. Винным энтузиастам, вероятно, будет сложно наладить дистрибуцию, отмечает основатель бренда Radio Wine Никита Абалихин: «Сейчас у нас есть дистрибьюторы, которые покупают вино у производителей по одной цене, ставят свою наценку, продают по другой цене и на этом зарабатывают деньги. Сейчас мы оправляем своими силами и платим немалые деньги за доставку, обматываем каждую бутылку в бумагу, пузырчатую пленку. Идея хорошая, но верится с трудом на данный момент».

Закон запрещает продавать алкоголь ближе 100 м от образовательных учреждений, и это ограничение обещают соблюдать. Кроме того, в каждом регионе действуют свои ограничения по времени продажи, их также нельзя будет игнорировать. Доставить заказ, например, в Москве после 23:00 и до 08:00 курьеры не смогут. Опоздание даже на минуту, как и на кассе в обычном магазине исключает передачу заказа. Для покупателей будет обязательна биометрическая идентификация, как на этапе оформления заказа, так и на этапе его получения.

Светлана Белова, Юлия Савина