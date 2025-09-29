Вино, не требующее доказательств

Акцизы на алкоголь с 1 января 2026 года вырастут на 8,9–31%. Наиболее выраженным увеличение окажется для вина, затронув в первую очередь импортную продукцию. Вслед за акцизами прогнозируемо прибавят и розничные цены на спиртное, что в свою очередь может привести к снижению продаж алкоголя на 10%, прогнозируют участники рынка.

Правительство запланировало повышение акцизов на алкогольную продукцию с 1 января 2026 года, следует из внесенного 29 сентября на рассмотрение Госдумы проекта поправок к Налоговому кодексу. Он предусматривает, что ставка для тихих вин увеличится на 31%, с текущих 113 руб. до 148 руб. за 1 л продукции. Для игристых вин коррекция составит 8,9%, до 160 руб., плодовых вин и винных напитков — 11,5%, до 165 руб. за 1 л. Для пива крепостью от 0,5% до 8,6%, медовухи и сидра заложено увеличение на 10%, до 33 руб.

Акциз на алкоголь крепче 18 градусов с 1 января будущего года может составить 824 руб. за 1 л безводного спирта в их составе. Год к году показатель вырастет на 11,4%. Для спиртного до 18 градусов значение будет рассчитываться как отношение 165 руб. к доле этилового спирта. Сейчас этот показатель 148 руб.

Практически во всех категориях рост ставки превысит показатели, заложенные в прошлом году. Например, акциз на пиво с 2026 года ранее планировалось установить на уровне 31 руб. за 1 л продукции. В случае вина была заложена коррекция до 118 руб.

Независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин подсчитал, что с учетом увеличения НДС и акциза пивовары будут вынуждены повысить стоимость 1 л пива минимум на 8 руб. В августе, согласно Росстату, в рознице он стоил в среднем 196,6 руб. Так, минимальное увеличение цены составит 4,1%. Но к этому добавится удорожание за счет роста производственных и логистических издержек, говорит господин Небольсин.

Бутылка водки в рознице с учетом роста акциза и НДС подорожает примерно на 30 руб., говорит президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский. Согласно Росстату, 1 л продукции в рознице в августе стоил 854,7 руб. Базовая бутылка 0,5 л исходя из этой оценки может подорожать на 7%, до 457,4 руб. Но реальные новые цены рынок увидит только в марте, предупреждает господин Московский. Эксперт объясняет, что в ожидании роста акцизов производители будут максимально увеличивать выпуск продукции вплоть до новогодних праздников.

Акцизы на вино уже несколько лет растут быстрее, чем на пиво и крепкий алкоголь.

По прогнозам исполнительного директора виноторговой компании Fort Александра Липилина, при очередном повышении акцизов недорогие вина вырастут в цене на 10–15%. Руководитель WineRetail Александр Ставцев говорит, что повышение акциза для вина на 35 руб. приведет к увеличению цены бутылки на 70–100 руб.

Затем последует дальнейшее снижение спроса, которое прослеживается на рынке с начала 2025 года. Согласно Росалкогольтабакконтролю, в январе—августе текущего года в России было продало 132,5 млн декалитров (дал) алкогольной продукции без учета пива, сидра, пуаре и медовухи, что на 11,4% меньше год к году. Спрос на пиво в январе—июне при этом снизился на 16,3% год к году, до 291,1 млн дал.

Алексей Небольсин предполагает, что в 2026 году продажи пива в рознице сократятся еще как минимум на 10%. На рынке крепкого алкоголя, по словам господина Московского, ситуация зависит от минимальной розничной цены (МРЦ). Сейчас для водки этот показатель составляет 349 руб., для виски и бренди — 472 руб., для коньяка — 651 руб. «Если в рамках регулирования МРЦ для виски и бренди будет поднята на уровень коньяка, водка может выиграть как более доступный продукт»,— говорит он. Увеличение стоимости крайне редко провоцирует рост продаж, но ситуация будет зависеть от комплекса поправок к Налоговому кодексу, констатирует руководитель по развитию премиального винного портфеля Luding Group Владимир Косенко.

В случае с вином основная нагрузка с точки зрения цен и спроса, по мнению господина Липилина, ляжет на импортную продукцию. «Для российских производителей, работающих на собственном винограде, действует механизм возврата акциза, а напитки из виноматериала новые ставки не затрагивают»,— объясняет он.

Александр Ставцев считает, что наиболее чувствительным повышение цен станет для вина из Грузии, которое потребители считают доступным.

Для европейского вина рост акцизов, по его мнению, может частично компенсировать снижение закупочных цен: в мире хороший урожай винограда.

Александра Мерцалова