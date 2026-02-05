Студенты будут изучать искусственный интеллект в кубанском вузе

В Кубанском государственном университете (КубГУ) студенты начнут изучать искусственный интеллект (ИИ), сообщили в пресс-службе Юго-Западного банка Сбербанка.

Фото: создано нейросетью ГигаЧат

Как рассказала заместитель Управляющего Краснодарским отделением Сбербанка Ольга Окорокова, в вузе будет сформирован центр подготовки кадров для новой технологической эры, который преобразует образовательный потенциал университета в успешные цифровые проекты, необходимые экономике региона. «Учебная программа охватывает приоритетные направления развития технологий искусственного интеллекта, включая аналитику больших данных, MLOps и генеративный AI. Подготовка ведется по актуальным профессиям будущего, таким как специалист по машинному обучению (ML Engineer), data-аналитик и другие востребованные специалисты»,— добавила Ольга Окорокова.

По словам руководителя нового центра, заведующей кафедрой анализа данных и искусственного интеллекта КубГУ Анны Коваленко, новый Центр искусственного интеллекта станет опорной точкой для запуска инновационных разработок в ключевых секторах экономики Краснодарского края. «Здесь соединятся экспертные знания, современные технологии обработки данных, инфраструктура и научные исследования, направленные на разработку и практическое применение новейших цифровых решений»,— отметила она.

Эксперты уверены, что создание регионального центра компетенций позволит генерировать новые идеи и готовить квалифицированные кадры для цифровой трансформации экономики.