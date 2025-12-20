Главные новости за 20 декабря. Кавказ

В Ставрополе 41% работающих жителей ожидают получения премии по итогам 2025 года. Об этом сообщили представители сервиса SuperJob, опираясь на результаты собственного исследования. Они добавили: 32% опрошенных сообщили, что в их компаниях нет такой практики.

В Пятигорске, в связи с проведением ремонтных работ по ул. Ессентукская, 58 на водопроводе диаметром 300 мм ограничена подача питьевой воды для жителей 14 улиц. В зону ограничения водоснабжения попали четырнадцать улиц и восемь социально значимых объектов города-курорта.

В Бабаюртовском районе Республики Дагестана произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель машины Lada Priora не справился с управлением и допустил столкновение с фонарным столбом. В итоге, автомобилист получил различные травмы, а его пассажирка погибла на месте.

В Кочубеевском округе Ставропольского края у моста через реку Кубань образовался транспортный затор. Причиной дорожной «пробки» стали ремонт дорожного покрытия моста и организованное в связи с этим реверсивное движение транспорта на 229-230 км федеральной автодороги «Кавказ».

20 декабря в Северо-Кавказской государственной филармонии имени В.И. Сафонова прошла елка Главы города Кисловодска. На нее собрались более 600 детей из семей участников специальной военной операции, правоохранительных органов и специальных служб.