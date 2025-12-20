На Ставрополье крупный транспортный затор образовался у моста через реку Кубань
В Кочубеевском округе Ставропольского края у моста через реку Кубань образовался транспортный затор. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
По словам полицейских, причиной «пробки» стали ремонт дорожного покрытия моста и организованное в связи с этим реверсивное движение транспорта на 229-230 км федеральной автодороги «Кавказ».
«Срочные работы планируются к завершению уже сегодня. Штатное движение транспорта будет возобновлено незамедлительно», — заверили в ГАИ края.
Полицейские порекомендовали автолюбителям пока воздержаться от поездок в указанном направлении или выбирать альтернативные маршруты.