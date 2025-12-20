В Пятигорске ограничили водоснабжение улиц и социально значимых объектов

В Пятигорске, в связи с проведением ремонтных работ по ул. Ессентукская, 58 на водопроводе диаметром 300 мм ограничена подача питьевой воды для жителей 14 улиц. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города-курорта Дмитрий Ворошилов. Он уточнил, что ограничение будет действовать 20 декабря с 09:00 до 17:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Таким образом, по информации мэра, в зону ограничения водоснабжения попали такие улицы Пятигорска как Украинская, Розы Люксембург, Сельская, Ессентукская, Краснознаменная, Бутырина, Восстания, Лопатина, Краснослободская, Бульварная и проспект Свободы, а также переулки Северный, Большой и Зеленый.

Кроме того, под отключение попали и восемь социально значимых объектов города: три детских сада (№20 «Красная шапочка», №43 «Рябинушка», №46 «Мишутка»), три средних школы (№14, №27, №29 «Гармония»), Северо-Кавказский федеральный университет (филиал СКФУ в Пятигорске) и Детская музыкальная школа №2 им. Н. В. Миргородского.

«Подвоз воды будет осуществляться автоцистернами и по заявкам в диспетчерскую службу ПТП Пятигорское. Приносим извинения за временные неудобства», – резюмировал Дмитрий Ворошилов.

Ефим Мартов