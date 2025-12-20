В аварии в Бабаюртовском районе Дагестана один человек погиб и один пострадал

В Бабаюртовском районе Республики Дагестана произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

По оперативным данным, 20 декабря, примерно в 8:00, на 417 км автодороги ФАД «Астрахань-Махачкала» 23-летний житель Тляратинского района, находился за рулем автомобилем Lada Priora, не справился с управлением и допустил столкновение с фонарным столбом.

В результате ДТП, смертельные ранения получила 40-летняя женщина, находившая в салоне автомобиля. Она скончалась на месте происшествия.

Водитель автомобиля получил различные травмы. Его доставила в больницу прибывшая на место аварии бригада скорой помощи.

Ефим Мартов