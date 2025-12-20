Главные новости за 20 декабря. Ростов-на-Дону и область

В ночь с 19 на 20 декабря дежурные средства ПВО уничтожили над акваторией Азовского моря два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Всего, по данным Минобороны РФ, за эту ночь военные сбили над регионами России 27 вражеских БПЛА.

Госдума продлила до 2029 года эксперимент по доступности среднего профессионального образования (СПО). Ростовская область вошла в число 12 пилотных регионов России, где проходит такой эксперимент.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о нарушении в Ростовской области жилищных прав семьи. Женщина, воспитывающая двух малолетних детей-инвалидов, с 2017 года состоит на учете лиц, нуждающихся в обеспечении жилым помещением.

В городе Шахты, в связи с аварийно-восстановительными работами по замене запорной арматуры было снижено давление воды в направлении пос. Фрунзе. Ограничения подачи ресурса затронули два переулка и восемь улиц с прилегающими к ним территориями.

Следственный отдел по Волгодонску следственного управления СКР по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном объеме). По версии следствия, в 2016 году подозреваемый, являясь начальником Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское», предоставил в МУП города документы, которые содержали заведомо ложные сведения, и документы, на основании которых фигурант незаконно получил статус малоимущего.