В городе Шахты ограничили водоснабжение более десяти улиц

В городе Шахты, в связи с аварийно-восстановительными работами по замене запорной арматуры на территории 4 ШДВ по адресу ул. Шевченко, д. 230А, снижено давление воды в направлении пос. Фрунзе. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам главы минЖКХ региона, ограничения затронули два переулка (Новочеркасский и Бугроватый) и восемь улиц (Селянская, Иванова, 3-й Микрорайон, Мирошникова, Каштановая, Ведомственная, Свердлова, Открытая) с прилегающими к ним территориями.

«Ориентировочное время окончания работ 20.12.2025 г. в 22:00, — уточнила министр. — Подвоз воды будет осуществляться автоцистернами по заявкам абонентов».

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в нескольких районах донской столицы отключали подачу воды из-за обрыва высоковольтной линии электропередач.

Ефим Мартов