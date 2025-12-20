В Волгодонске подозреваемого в мошенничестве экс-полицейского заключили под стражу

Следственный отдел по Волгодонску следственного управления СКР по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном объеме). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ. Здесь уточнили, что дело было заведено на основании материалов УФСБ России по Ростовской области.

Фото: Кирилл Полевой, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2016 году подозреваемый, являясь начальником Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское», предоставил в МУП города документы, которые содержали заведомо ложные сведения, и документы, на основании которых фигурант незаконно получил статус малоимущего.

«В последующем это позволило ему незаконно, безвозмездно получить в собственность квартиру, расположенную в Волгодонске, стоимость которой на момент совершения преступления составляла более 2,5 млн рублей», – говорится в сообщении.

По ходатайству следователя, суд в отношении подозреваемого избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

По этому уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного деяния.

Ефим Мартов