Над Азовским морем военные сбили два украинских беспилотника

В ночь с 19 на 20 декабря дежурные средства ПВО уничтожили над акваторией Азовского моря два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России.

Всего, по данным военного ведомства, за минувшую ночь силы и средства противовоздушной обороны страны сбили над регионами РФ 27 вражеских БПЛА. Так, по 10 дронов уничтожили над Белгородской и Воронежской областями, по два – над Курской и Липецкой, один – над Брянской областью.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в ночь с 18 на 19 декабря над донским регионом силы ПВО сбили 36 украинских беспилотников. В результате, в нескольких населенных пунктах повреждения получили гражданские объекты.

Ефим Мартов