Над Азовским морем военные сбили два украинских беспилотника
В ночь с 19 на 20 декабря дежурные средства ПВО уничтожили над акваторией Азовского моря два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Всего, по данным военного ведомства, за минувшую ночь силы и средства противовоздушной обороны страны сбили над регионами РФ 27 вражеских БПЛА. Так, по 10 дронов уничтожили над Белгородской и Воронежской областями, по два – над Курской и Липецкой, один – над Брянской областью.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», в ночь с 18 на 19 декабря над донским регионом силы ПВО сбили 36 украинских беспилотников. В результате, в нескольких населенных пунктах повреждения получили гражданские объекты.