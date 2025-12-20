Главные новости к утру 20 декабря

Госсекретарь США Марко Рубио допустил, что Москва и Киев могут прийти к компромиссу в условиях завершения конфликта уже на этой неделе.

Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев вылетел в Майами, где встретится со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, пишет Reuters.

США нанесли авиаудары по объектам террористов в Сирии. Пентагон объявил о проведении антитеррористической операции в ответ на убийство двух американских военнослужащих в Пальмире.

Министерство юстиции США обнародовало новые материалы по делу Эпштейна.

Восстановление теплоснабжения для 7 тыс. жителей Находки Приморского края займет два дня, сообщил мэр Тимур Магинский.