Восстановление теплоснабжения в Находке займет два дня

Устранение аварии для возобновления подачи тепла в дома Находки Приморского края потребует еще двое суток, сообщила администрация города. Там уточнили, что из-за морозов до -10°C в городе разворачивают пункты временного размещения.

«Сутки у нас займут непосредственно сами аварийные ремонтные работы, и сутки у нас уйдут для того, чтобы заполнить систему, прогреть ее, запустить котельную и выйти на нормативный уровень»,— сообщил мэр Находки Тимур Магинский (его слова приводит пресс-служба администрации).

Авария на теплосетях Находки произошла из-за ДТП, в результате которого была повреждена магистральная теплотрасса. Без отопления остались более 50 жилых домов и свыше 7 тыс. человек. В южной части города введен локальный режим ЧС.