США подтвердили начало антитеррористической операции в Сирии

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что американские войска начали антитеррористическую операцию на территории Сирии. Он добавил, что это «не начало войны, а объявление мести».

«Американские войска начали операцию "Ястребиный удар" в Сирии с целью уничтожения боевиков ИГ (признано в РФ террористическим и запрещено,— "Ъ"), их инфраструктуры и складов оружия в ответ на нападение на американские войска, произошедшее 13 декабря в Пальмире»,— написал господин Хегсет в соцсети X.

13 декабря в сирийской Пальмире погибли два американских военнослужащих и гражданский переводчик из США. В ночь на 20 декабря The New York Times со ссылкой на источник сообщила, что к операции на территории Сирии привлечены американские истребители, ударные вертолеты и артиллерия.