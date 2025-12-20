NYT: США нанесли авиаудары по объектам террористов в Сирии

США начали наносить масштабные авиаудары по позициям Исламского государства (ИГ; признано в России террористическим и запрещено) в Сирии, пишет The New York Times (NYT). Источник газеты сказал, что в операции участвуют американские истребители, ударные вертолеты и артиллерия.

Собеседник NYT добавил, что американские войска наносят удары по десяткам предполагаемых объектов террористов в центральной части Сирии. В их числе склады с оружием.

В социальных сетях стали распространяться сообщения о взрывах в разных районах Сирии. Власти страны и государственные СМИ не сообщали о начале операции США.

13 декабря в сирийской Пальмире погибли два американских военнослужащих и гражданский переводчик из США. Солдаты участвовали в операции против террористов.