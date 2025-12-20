Reuters: Дмитриев летит в Майами на встречу с Уиткоффом

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев направляется в Майами для переговоров со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, пишет Reuters со ссылкой на источник. Ранее в Майами завершились переговоры США и Украины.

«Трехсторонние контакты с украинской стороной не планируются»,— уточнил российский источник агентства.

19 декабря США и Украина начали новый раунд переговоров об урегулировании конфликта. Секретарь Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров, который участвовал во встрече, заявил, что Киев договорился с американскими и европейскими партнерами продолжать совместную работу. По информации Politico, переговоры США и России назначены на 20 и 21 декабря.