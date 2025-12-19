Главные новости за 19 декабря: Белгород, Воронеж, Курск, Орел, Липецк, Тамбов

Профессор юрфака Юрий Старилов, который с мая исполнял обязанности ректора Воронежского госуниверситета, победил на выборах и теперь с полным правом займет кресло Дмитрия Ендовицкого, ведущего блог из СИЗО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воронеж, проспект Революции

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Воронеж, проспект Революции

Администрация Каширского района «в связи с пересмотром технического задания» отменила конкурс на строительство бассейна за 365,1 млн руб.

История рядового Кострикина, который убил жителя белгородского села Новая Таволжанка, изнасиловал его жену, сбежал из-под стражи и снова был пойман, закончилась: он покончил с собой в СИЗО.

В Липецке ночью обломки беспилотника попали в жилой дом. К счастью, никто не пострадал, а эвакуированные жители уже вернулись в свои квартиры.

Из-за атаки украинского беспилотника на объект энергетики в Советском районе Орла пришлось отключить горячую воду, тепло и электричество. К полудню все было восстановлено.

2,8 млрд руб. за год вложили курские власти и компания «Металлоинвест» в социально-экономическое развитие Железногорска.

Депутаты тамбовской облдумы приняли во втором чтении бюджет региона на 2026 год. Дефицит составил 5,5 млрд.

Юрий Голубь