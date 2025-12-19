Ректором Воронежского государственного университета стал Юрий Старилов

Заслуженный деятель науки РФ Юрий Старилов избран ректором Воронежского государственного университета (ВГУ). По итогам тайного голосования его кандидатура получила 88% голосов делегатов на конференции работников и обучающихся ВГУ. Об этом сообщили в пресс-службе вуза 19 декабря.

Юрий Старилов родился 25 июня 1963 года в Тамбовской области. Окончил юридический факультет ВГУ. С 1989 года стал преподавателем вуза, а с 1998-го возглавил кафедру административного и публичного права. В 2015 году назначен деканом юридического факультета. С конца мая 2025-го исполнял обязанности ректора ВГУ. Юрий Старилов — специалист в области современного административного и публичного права, автор более 200 работ. Награжден почетным знаком правительства Воронежской области «Благодарность от земли Воронежской» (2013), знаком отличия «За заслуги перед Воронежской областью» (2019), орденом «Дружбы» (2022).

Как сообщал «Ъ-Черноземье», на пост ректора ВГУ претендовали три кандидата. Конкурентами Юрия Старилова были профессор кафедры истории России исторического факультета Аркадий Минаков и заведующий кафедрой физики твердого тела и наноструктур физического факультета Павел Середин.

Предыдущие выборы ректора проходили в ВГУ в 2021-м, тогда также участвовали три кандидата. Дмитрий Ендовицкий набрал на выборах 179 голосов делегатов. В 2024 году экс-ректор был обвинен в даче взятки — по версии следствия, он способствовал присвоению жене степени доктора наук посредством подкупа сотрудницы Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) Натальи Сироткиной. Также Дмитрию Ендовицкому вменяют распространение в интернете порнографических материалов. Он находится в СИЗО с июня прошлого года.

Денис Данилов