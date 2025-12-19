Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Орле ограничили подачу тепла, воды и электричества после атаки ВСУ

В Советском районе Орла ограничили подачу горячей воды, тепла и электричества после атаки ВСУ на коммунальную инфраструктуру. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его данным, пострадавших нет. На месте работают аварийные бригады, сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

В связи с временными ограничениями занятия в школах пройдут дистанционно. В детских садах организованы дежурные группы с автономными источниками обогрева.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Воронежской области после падения обломков БПЛА произошло возгорание на линии электропередач «одного из объектов инфраструктуры».

Егор Одегов