Курские власти и «Металлоинвест» вложили в проекты Железногорска 2,8 млрд за год

В 2025 году на программу социально-экономического развития Железногорска Курской области местные власти и компания «Металлоинвест» направили 2,8 млрд руб. Из этой суммы вложения компании составили 1,2 млрд руб., остальная часть суммы пришлась на региональный и городской бюджеты. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По словам господина Хинштейна, за счет выделенных средств в школах Железногорска оборудовали новые кабинеты физики и математики, создали пространства для обучения будущих слесарей, кулинаров и швей. Также на эти деньги в городе создаются спортивные площадки, а на центральной улице Железногорска продолжается благоустройство пешеходного маршрута.

Губернатор добавил, что программа реализуется уже 15 лет правительством Курской области, городской администрацией и «Металлоинвестом». В Железногорске находится Михайловский ГОК, принадлежащий компании.

В феврале сообщалось, что «Металлоинвест» вложит в развитие Белгородской области 2 млрд руб. в 2025 году. Одним из крупнейших проектов стал физкультурно-оздоровительный комплекс в Губкине площадью 4 тыс. кв. м.

Егор Якимов