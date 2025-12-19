В Воронежской области отменили конкурс на строительство бассейна за 365 млн

Администрация Каширского района Воронежской области отменила конкурс на возведение модульного бассейна в райцентре «в связи с пересмотром технического задания». Начальная цена контракта составляла 365,1 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Конструкция должна была представлять набор модулей, состоящих из нескольких частей с несущим металлическим каркасом. Помимо самой чаши бассейна требовалось оборудовать помещения общей площадью 2 тыс. кв. м: раздевалки, методический кабинет, санузлы, тренерскую, кабинет медсестры и т.д. Также планировали благоустроить территорию, оборудовать парковку и установить освещение.

Источником финансирования выступал бюджет Каширского района. Заявки на участие в торгах должны были принимать до 22 декабря. Определить подрядчика планировали 25 декабря.

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Воронеже расторгли контракт на благоустройство набережной Авиастроителей за 300 млн руб. из-за нарушения сроков подрядчиком.

Егор Одегов