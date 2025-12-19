Бюджет Тамбовской области на 2026 год утвердили с дефицитом 5,5 млрд

Депутаты Тамбовской областной думы приняли во втором чтении бюджет региона на 2026 год. Прогнозируемые доходы казны составят 79,8 млрд руб., общий объем расходов — 85,3 млрд, а дефицит — 5,5 млрд. Заседание облдумы состоялось 19 декабря.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Председатель областной Думы Евгений Матушкин, отметил, что бюджет региона на предстоящие три года сохраняет социальную направленность. По его словам, в 2026 году более 63% расходов планируют направить на социальную сферу. В числе основных приоритетов — выполнение социальных обязательств перед жителями региона, поддержка участников СВО и членов их семей, реализация нацпроектов и федеральных программ.

В первом чтении бюджет региона был принят в конце ноября. В декабре губернатор Евгений Первышов заявил в ходе прямой линии, что властям Тамбовской области необходимо нарастить бюджет по расходным и доходным статьям до 100 млрд руб. Он также выразил уверенность в реалистичности достижения этого показателя.

Денис Данилов