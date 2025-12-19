Обвиняемый в убийстве и изнасиловании солдат покончил с собой в СИЗО в Белгороде

УФСИН России по Белгородской области подтвердило информацию о том, что военнослужащий Алексей Кострикин, которого задержали за убийство и изнасилование в конце октября, покончил с собой в следственном изоляторе. При осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружили.

По факту суицида проводится проверка. Ее материалы будут направлены в правоохранительные органы.

Рядового Алексея Кострикина задержали в конце октября. Следствие считало, что он проник в дом в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области и убил его владельца, после чего изнасиловал супругу хозяина.

Фигуранту удалось скрыться, однако его задержали через несколько часов.

1 ноября Вячеслав Гладков заявил, что военнослужащий сбежал из-под стражи.

5 ноября Алексея Кострикина поймали. Уточнялось, что его допрашивают «по обстоятельствам совершенного преступления», а также проверяют на причастность к убийству еще одного жителя села Новая Таволжанка.

10 ноября стало известно, что следственные органы задержали возможного соучастника Кострикина.

