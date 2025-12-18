Главные новости за 18 декабря. Кавказ

Народное собрание Карачаево-Черкесии приняло в окончательном чтении бюджет республики на 2026-2028 годы. Депутаты утвердили доходы на 2026 год в 42,7 млрд руб., расходы — в 43,9 млрд руб., дефицит составит 1,1 млрд руб.

Арбитражный суд Ставропольского края признал признаки банкротства у ООО «ПТК Альфапайп-Юг» и ввел процедуру наблюдения. Руководство предприятия самостоятельно подало заявление о признании компании несостоятельной. Общий размер задолженности составляет 420,3 млн руб.

Минприроды Ставропольского края завершило инженерные изыскания на Новом озере в Кисловодске, сообщает пресс-служба ведомства. Специалисты провели гидрологические, геологические и экологические исследования, геодезию и аэрофотосъемку. На основе этих данных подрядчики подготовят проект капремонта дамбы и гидротехнических сооружений. Строительство стартует после экспертизы, ориентировочно в 2027–2028 годах.

Министерство природных ресурсов и экологии Дагестана подвело итоги работы управления государственного геологического надзора и отдела геологической информации и лицензирования за 2025 год. Ведомство ужесточило контроль за добычей общераспространенных полезных ископаемых, таких как песок и камень. Это обеспечило рост доходов и защиту природы республики.

Сотрудники ФСБ в сентябре-октябре 2025 года задержали 19 человек в 12 регионах России, включая Дагестан и Ставропольский край. Фигурантов подозревают в оказании технической помощи телефонным мошенникам.

Общероссийская организация «Зеленый патруль» опубликовала Национальный экологический рейтинг регионов по итогам осени 2025 года. Кабардино-Балкария сохранила вторую позицию, которую занимала летом. Республика набрала природоохранный индекс 92 балла, социально-экологический — 93 балла, промышленно-экологический — 57 баллов, сводный — 87 баллов.