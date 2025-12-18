ФСБ задержала помощников телефонных мошенников из Дагестана и Ставрополья

Сотрудники ФСБ в сентябре-октябре 2025 года задержали 19 человек в 12 регионах России, включая Дагестан и Ставропольский край. Фигурантов подозревают в оказании технической помощи телефонным мошенникам. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на данные Центра общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, злоумышленники наладили работу сим-боксов, пополняли счета сим-карт, находившихся внутри, и незаконно распространяли российские телефонные номера. Кроме того, они регистрировали аккаунты в интернете без законных оснований. В ходе оперативных мероприятий было изъято более 40 сим-боксов и свыше 9 тыс. сим-карт и чипов, которые использовались в преступных схемах.

В отношении задержанных возбуждены дела о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика, организации деятельности по передаче абонентских номеров и передаче информации, необходимой для регистрации в интернете.

В ФСБ добавили, что фигуранты работали за вознаграждение от зарубежных кураторов.м

Наталья Белоштейн