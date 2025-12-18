Кабардино-Балкария удержала второе место в экологическом рейтинге регионов

Общероссийская организация «Зеленый патруль» опубликовала Национальный экологический рейтинг регионов по итогам осени 2025 года. Кабардино-Балкария сохранила вторую позицию, которую занимала летом. Республика набрала природоохранный индекс 92 балла, социально-экологический — 93 балла, промышленно-экологический — 57 баллов, сводный — 87 баллов. Эксперты оценили события за три месяца по семи индикаторам в трех сферах: экосфере, техносфере и социуме. Каждое событие получило +1 за положительный вклад или -1 за негативный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Республика Алтай возглавила рейтинг со сводным индексом 87 баллов. Мурманская область заняла третье место (86 баллов), Москва — четвертое (86), Тамбовская область — пятое (85). В Северо-Кавказском ФО Чечня улучшила позиции до десятого места (84 балла), Карачаево-Черкесия спустилась на 14-е (82), Северная Осетия — на 33-е (79), Ингушетия — на 34-е (79), Дагестан — на 40-е (78), Ставропольский край — на 55-е (75 баллов). Аутсайдером стала Свердловская область с 61 баллом.

Кабардино-Балкария держит второе место с весны 2025 года. За год регион поднялся с четвертого на второе. Летом природоохранный индекс достиг 92 баллов — лучший в стране. Глава республики Казбек Коков отметил положительную динамику в Telegram-канале администрации. Зимой 2025 года сводный индекс составлял 85 баллов при четвертом месте.

Рейтинг учитывает реальные события: лесовосстановление, контроль свалок, промышленные выбросы. Эксперты «Зеленого патруля» анализируют новости, официальные данные и жалобы граждан. В Кабардино-Балкарии сильны показатели по экосфере благодаря Кавказским горам и заповедникам. Промышленный индекс ниже из-за добычи и производства, но социум бьет рекорды за счет программ по чистоте городов.

Среди соседей Ставропольский край потерял позиции из-за засухи и агропромышленных рисков — его индекс упал до 75 баллов. Чечня поднялась благодаря антивандальным акциям и экоконтролю. Рейтинг стимулирует регионы к действиям: лидеры получают гранты, аутсайдеры — проверки. «Зеленый патруль» публикует данные ежеквартально на сайте, опираясь на открытые источники и экспертные оценки.

Станислав Маслаков