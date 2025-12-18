В Дагестане аннулировали 14 лицензий на добычу ископаемых

Министерство природных ресурсов и экологии Дагестана подвело итоги работы Управления государственного геологического надзора и отдела геологической информации и лицензирования за 2025 год. Ведомство ужесточило контроль за добычей общераспространенных полезных ископаемых, таких как песок и камень. Это обеспечило рост доходов и защиту природы республики.

В Дагестане действуют 189 лицензий на добычу. Сотрудники провели профилактические проверки и аннулировали 14 лицензий из-за нарушений экологического законодательства. Минприроды РД совместно с УФНС России по региону отследило всех недропользователей в налоговой базе. За 11 месяцев поступления по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) достигли 116 млн рублей — это 325% от плана в 35,65 млн руб.

Эксперты провели 11 государственных экспертиз и поставили на государственный баланс 2,3 млн кубометров запасов. Недропользователи полностью оплатили эти работы без бюджетных затрат. Ведомство организовало два аукциона по недрам, которые принесли 11,3 млн руб. — на 60% больше, чем в 2024 году. Эти средства укрепляют минерально-сырьевую базу для строительства в Дагестане.

Надзор выявил 2300 нарушителей незаконной добычи и оштрафовал их на более чем 10 млн руб. Суды взыскали 3 млн рублей, недропользователи добровольно компенсировали 571 тыс. руб. ущерба. С МВД и прокуратурой выявили 9 случаев с ущербом в 145 млн руб., по двум из них возбудили уголовные дела. Еще пятеро недропользователей получили наказания за нарушение лицензионных условий по представлению прокуратуры.

Ведомство сделало упор на профилактику: выдало 30 предостережений, провело 9 профилактических визитов и два предписания об устранении нарушений. Сотрудники рассмотрели 56 обращений граждан, чтобы предотвратить риски заранее. Результаты вписываются в нацпроект «Экологическое благополучие» и показывают баланс между добычей и экологией.

Станислав Маслаков