В Кисловодске восстановят Новое озеро за 600 млн рублей

Минприроды Ставропольского края завершило инженерные изыскания на Новом озере в Кисловодске, сообщает пресс-служба ведомства. Специалисты провели гидрологические, геологические и экологические исследования, геодезию и аэрофотосъемку. На основе этих данных подрядчики подготовят проект капремонта дамбы и гидротехнических сооружений. Строительство стартует после экспертизы, ориентировочно в 2027–2028 годах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Минприроды Ставропольского края Фото: пресс-служба Минприроды Ставропольского края

Водоем ввели в эксплуатацию в 1983 году как искусственный резервуар площадью 60 га — один из крупнейших в городе-курорте. Износ дамбы привел к обмелению озера, а паводок 2002 года повредил сооружения и усугубил проблему. Со временем дно заилилось, водоем потерял рекреационную ценность. «Работы предстоит много, но мы вернем горожанам это место отдыха», — заявил министр Олег Безменов.

Региональные власти включили проект в план развития Кисловодска до 2030 года. Общая стоимость реконструкции составит 600 млн руб.: 55 млн руб. уйдут на изыскания и проектирование, свыше 550 млн руб. — на монтажные работы. Зампред правительства края, глава минприроды и мэр Кисловодска обсудили этапы на совещании. Проект вернет озеру экологическую устойчивость и привлекательность для туристов.

В сентябре 2025 года минприроды заключило госконтракт на документацию. Ранее рабочая группа Совета Федерации в Москве одобрила план. Глава города Евгений Моисеев подтвердил: подготовка проекта и экспертиза пройдут в 2026 году. Реконструкция усилит дамбу, очистит дно и обустроит зоны отдыха.

Озеро играет ключевую роль в экосистеме курорта. Восстановление улучшит гидрологию и привлечет посетителей. Власти города и региона рассчитывают на федеральную поддержку проекта.

Станислав Маслаков