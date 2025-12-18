С 1 января туристический налог введут в четырех российских городах

Туристический налог для гостиничного бизнеса с 1 января введут в Курске, Нижнем Новгороде, Самаре и Тюмени. За счет него местные власти надеются пополнить бюджеты, что поможет с развитием туристической инфраструктуры, заявили «РИА Новости» представители областных администраций и дум.

В Курске размер налога составит 2%. В министерстве экономического развития Курской области сказали, что городской бюджет получит от введения налога 13 млн руб.

В Нижнем Новгороде налог также установят на уровне 2%. Председатель комиссии по развитию экономики в городской думе Сергей Пляскин уточнил, что введение налога ежегодно будет приносить в городской бюджет 200 млн руб.

В Самаре налоговая ставка по туристическому налогу будет постепенно увеличиваться — с 1% в следующем году до 5% в 2030 году. По расчетам местного УФНС, в 2026 году за счет введения налога в бюджет Самары поступит около 95 млн руб.

В Тюмени налоговая ставка составит 2%. По словам председателя городской думы Светланы Ивановой, власти ожидают пополнения бюджета до 45 млн руб. в год.

Туристический налог начал действовать в России с 1 января, регионы вводят его по желанию. Ставки по налогу в 2025 году составят 1%, с последующим ростом до 3% в 2027 году. Минимальная сумма налога — 100 руб. в сутки. Выплачивать его должны организации и физлица, оказывающие услуги по временному проживанию.

Министр финансов Антон Силуанов говорил, что Минфин и Минэкономики планируют в 2026 году обсудить введение туристического налога при аренде жилых домов.