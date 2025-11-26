Гостей рассчитали на 1-2%

В Самаре, Тольятти и Жигулевске 1 января 2026 года начнет действовать туристический налог, который будет взыматься со стоимости аренды гостиничных номеров. Во всех трех городских округах налог предусматривает дифференциацию по годам. Например, в Самаре в следующем году налоговая ставка составит 1% (но не менее 100 руб.) с постепенным увеличением до 5% к 2030 году. По расчетам властей, в 2026 году туристический налог позволит привлечь в бюджет города 94,7 млн руб. Некоторые депутаты выступили против такого новшества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В Тольятти и Жигулевске депутаты одобрили соответствующий проект решения думы в первой половине ноября. В самарской думе нововведение одобрили сегодня, 26 ноября. Информацию подтвердил депутат гордумы Дмитрий Асеев.

В Тольятти налоговая ставка в 2026 году в туристический сезон (апрель-сентябрь) составит 1%, в остальные месяцы — 0,5%. К 2030 году налог возрастет до 5% в туристический сезон и до 2,5% — в остальное время. В Жигулевске в следующем году ставка составит 2% и к 2029 году увеличится до 5%. В Самаре, согласно проекту решения гордумы, налоговая ставка в следующем году составит 1% независимо от сезона и к 2030 году увеличится до 5%. По данным Дмитрия Асеева, в следующем году налог позволит привлечь в бюджет 94,7 млн руб.

Согласно данным министерства туризма Самарской области, в 2024 году регион посетили около 1,449 млн туристов, которые потратили 12,9 млрд руб. В прошлом году область была на девятом месте национального туристического рейтинга. В январе-августе 2025 года регион посетили уже 1, 421 млн туристов. В едином реестре объектов классификации в сфере туристической индустрии 494 объекта (13 518 номеров). Количество работников сферы туризма в 2024 году — 17 798 человек.

Введение туристического налога в Самарской области в прошлом году поддержал Артур Абдрашитов, занимавший пост министра транспорта региона (в ноябре этого года занял должность главы областного минтранса), после того как Государственная дума РФ утвердила такой налог.

Закон о совершенствовании налоговой системы, предусматривающий введение туристического налога, Госдума РФ приняла летом 2024 года. Налог начал действовать 1 января 2025 года и заменил собой курортный сбор. Согласно закону, ставка будет постепенно прибавлять по одному процентному пункту в год до 2029 года, а позже — не выше 5%. Устанавливают и определяют ставку муниципалитеты. Средства с налога поступают в бюджет региона. Налог не взымается с несовершеннолетних, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов, беженцев и участников СВО и некоторых других категорий лиц.

На встрече с журналистами в июле прошлого года Артур Абдрашитов пояснил, что отрасль туризма аккумулирует большой объем различных налогов, но они направляются на развитие многих других областей, а туристический налог муниципалитеты будут использовать по прямому назначению. «Более того, они будут иметь право использовать его только по этому назначению и именно для развития и благоустройства туристических локаций»,— отметил тогда министр.

По данным информационно-правового портала «Гарант» на март 2025 года, туристический налог внедрен в 754 муниципальных образованиях по всей стране. По данным Российского союза туриндустрии, с начала года налог начали применять 19 республик, 8 краев, 3 автономных округа. Новый налог утвержден в 33 областях РФ, включая Иркутскую, Ульяновскую, Саратовскую, Рязанскую и Пензенскую области. В этом месяце стало известно, что туристический налог с 1 января появится в столице Удмуртии Ижевске, Курске, Миассе, Воронеже и др.

По информации «Контур.Фокуса», число зарегистрированных в России организаций, оказывающих гостиничные и санаторно-курортные услуги, на 1 апреля достигло 40,3 тыс., увеличившись год к году на 5,2%. За январь-март было учреждено 1,5 тыс. новых профильных компаний. Год к году показатель прибавил 18,7%. Число зарегистрированных за первый квартал гостиниц, по данным «Контур.Фокуса», выросло на 17,4% год к году, до 1,4 тыс., кемпингов — почти в полтора раза, до 107 объектов. Негативный тренд показали только санатории: за год в стране стало на 0,8% меньше профильных компаний.

Депутат гордумы Дмитрий Асеев считает, что уровень благоустройства Самары не дотягивает до взимания налогов с туристов. «Раз уж мы "культивируем" облик города-курорта, с введением туристического налога не будет ли нам "слегка неловко" за качество дорог, тротуаров и постоянных ям», — рассуждает парламентарий.

Депутат Самарской губернской думы, экс-депутат думы Тольятти Максим Гусейнов не поддержал введение туристического налога в городах Самарской области. «В последнее время вводится слишком много дополнительных налогов, и все это в итоге провоцирует рост цен на услуги и товары и разгоняет инфляцию. Что касается туристического налога, раз уж его ввели, то налоговые отчисления нужно направлять на благоустройство городов и территорий. Например, на восстановление Усадьбы Орловых-Давыдовых в Усолье, куда даже при текущем плачевном состоянии объекта едут туристы. Пока конкретного перечня, что предлагается улучшить, я не видел, но запросил информацию в гордумах. Надеюсь, средства пойдут не просто на покрытие "дыры" в бюджете», — отметил Максим Гусейнов.

Депутат Самарской губернской думы, член комитета по культуре, спорту, молодежной политике и туризму Сергей Войтенко, а также представители гостиничного бизнеса комментировать введение туристического налога не стали.

Сабрина Самедова