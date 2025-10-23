В Тюмени ввели туристический налог

Городская дума Тюмени приняла решение ввести туристический налог на территории города. Депутаты поддержали решение большинством голосов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Налог начнет действовать с 2026 года. Ставка налога составит 2%, а затем будет повышаться на 1% каждый год, пока в 2029 году не составит 5%. Такая возможность предусмотрена федеральным законодательством.

Как сообщил депутат от партии «Единая Россия» Георгий Муратов, поступления от налога составят в первый год 45 млн руб., затем — 90 млн руб. Он добавил, что на профильном комитете во время обсуждения вопроса предлагали потратить средства на благоустройство города, в частности, установку туалетов, развитие туристических локаций.

«По прогнозам никакого отрицательного эффекта [в виде] оттока туристов не ожидается»,— сказал мэр города Максим Афанасьев. Он поддержал идею направлять полученные бюджетные средства на благоустройство города, добавив, что на городском портале жители могут голосовать за проекты благоустройства, и такую практику будут применять и в дальнейшем.

Юрий Коновалов (ЕР) обратил внимание коллег, что налог «не окрашен» — то есть статьи расхода для полученных от него средств не определены. По его словам, туристический бизнес не пострадает от введения нормы, поскольку средства размещения «смогут просто поднять цены», платить налог будут туристы. «Зарплаты у всех растут, так что ничего страшного не произойдет»,— сказал он.

Туристический налог уже действует в Екатеринбурге и еще девяти муниципалитетах Свердловской области, дума Асбеста уже приняла решение отказаться от этого сбора. В Екатеринбурге сумма сбора за I квартал 2025 составила 25 млн руб. Помимо этого, среди регионов УрФО налог ввели только в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).

Анна Капустина