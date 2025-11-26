В России могут ввести туристический налог на аренду домов и квартир

Министерство финансов и Министерство экономического развития планируют в 2026 году обсудить введение туристического налога при аренде жилых домов. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов в Совете федерации.

Господин Силуанов уточнил, что профильным ведомством по развитию туризма является Минэкономразвития, ему и предстоит провести необходимый анализ.

Он добавил, что вопрос о туристическом налоге при аренде квартир пока не рассматривается, но эта тема находится в стадии проработки. «В следующем году мы вернемся к этому вопросу и, соответственно, вместе определимся», — сказал министр (цитата по «РИА Новости»).