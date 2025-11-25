В Курске вводят туристический налог

Депутаты Курского городского собрания одобрили законопроект о введении в облцентре туристического налога. Он начнет действовать 1 января 2026 года. Об этом сообщили в горсобрании.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Сергиево-Казанский кафедральный собор в Курске

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В 2026 году ставка туристического налога составит 2%, в 2027-м — 3%, в 2028-м — 4%, начиная с 2029-го — 5%. Весь доход от него будет зачисляться в бюджет Курска.

От уплаты туристического налога освобождаются Герои Советского Союза и Герои России, полные кавалеры ордена Славы, Герои социалистического труда, Герои труда РФ или обладатели ордена Трудовой Славы трех степеней, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, участники спецоперации, ветераны и инвалиды боевых действий, граждане, награжденные одним из следующих знаков — «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Сталинграда», «Житель осажденного Севастополя», инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды и так далее. Из-за того что ряд гостиниц в Курске используется в качестве пунктов временного размещения, люди, которые живут в них, тоже не должны платить турналог.

Аналогичное решение в начале ноября приняли депутаты гордумы Воронежа. Налог в облцентре также начнут взимать с 1 января. С 2025 года он уже действует в 127 муниципальных образованиях региона из 445, в том числе в 125 городских и сельских поселениях и в двух городских округах — Борисоглебске и Нововоронеже. В первое полугодие 2025-го власти Воронежской области привлекли за счет него 12,5 млн руб.

Алина Морозова