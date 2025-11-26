С приезжих возьмут по максимуму

С начала 2026 года в Нижнем Новгороде будет введен туристический налог. Его ставка составит 2% от стоимости суточного проживания в гостинице. Это максимальная ставка, которую может установить муниципалитет в рамках Налогового кодекса. По подсчетам городской администрации, в 2026 году поступления в муниципальный бюджет от этого налога составят около 200 млн руб. При обсуждении в гордуме депутат Жанна Скворцова допустила, что введение нового налога одновременно с повышением НДС приведет к излишней налоговой нагрузке на плательщиков. Ее коллеги напомнили, что по факту туристический налог будут платить не отели, а туристы. Сильных возражений с их стороны депутаты не ждут.

Нижегородские отельеры с нового года будут платить новый налог

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Городская дума 26 ноября одобрила введение туристического налога в Нижнем Новгороде. Взимать его планируется с 1 января 2026 года. Как писал «Ъ-Приволжье», возможность введения туристического налога в российских городах появилась после внесения соответствующих дополнений в Налоговый кодекс РФ. Решение о введении нового налога каждый муниципалитет принимает самостоятельно. В случае приятия такого решения платить новый налог будут гостиницы, отели, хостелы, санатории и другие места временного проживания, внесенные в специальный реестр Федеральной службой по аккредитации.

В случаях, когда туристы для временного проживания снимают частные квартиры, налог с них не взимается. Налогооблагаемой базой при начислении налога будет суточная стоимость размещения в номере.

В 2025 году максимальная ставка туристического налога составляет 1% от суточной стоимости проживания в гостинице, но не менее 100 руб. В 2026 году налог не должен превышать 2%, в 2027 году — 3%, в 2028 году — 4%, с 2029 года — 5%. Реальную ставку каждый муниципалитет устанавливает самостоятельно.

Нижегородская мэрия приняла решение собирать туристический налог по максимальной ставке. Администрация города еще до внесения предложения о новом налоге на рассмотрение думы посчитала, что в 2026 году город сможет получить дополнительно 200 млн руб. Эту сумму заранее заложили в доходную часть муниципального бюджета на следующий год. Полученные средства городские власти обещают направлять на создание дополнительных условий для развития туризма в Нижнем Новгороде.

При обсуждении вопроса на совместном заседании думских комиссий депутат Жанна Скворцова высказала опасения, что введение нового налога приведет к перекосу в налогообложении предприятий сферы гостеприимства. Она напомнила, что с 2026 года на 2% повышается НДС. В результате гостиничный бизнес получит в сумме дополнительную налоговую нагрузку в 4%. На это председатель бюджетной комиссии Марк Фельдман уточнил, что гостиницы будут лишь инструментом для взимания налога, а платить его будут постояльцы. Господин Фельдман уверен, что «дополнительные 100 руб., включенные в стоимость номера, — не такая уж большая сумма» и «вряд ли она будет воспринята туристами в штыки». При этом дополнительные поступления в бюджет будут еще одной точкой роста для развития туристической инфраструктуры.

Депутат Николай Сатаев поправил коллегу и уточнил, что платить налог будут именно гостиницы. Поэтому отельеры увеличат стоимость номера на сумму налога.

Марк Фельдман на это заявил, что решение повышать или не повышать стоимость услуг остается за владельцами бизнеса. Повлиять на него депутаты не могут.

Председатель комиссии по развитию экономики, промышленности, предпринимательству и туризму Сергей Пляскин считает, что введение туристического налога в Нижнем Новгороде — это вопрос «элементарной справедливости».

Он напомнил, что, путешествуя по России, нижегородцы платят аналогичные сборы в других городах, и Нижний Новгород не должен оставаться в стороне.

«Было бы справедливо, если бы те, кто приезжает к нам в гости, вносили свой небольшой вклад в поддержку туристической инфраструктуры. Речь не идет о неподъемных суммах. Это те же деньги, которые любой тратит, покупая чашку кофе», — уверен депутат.

Также господин Пляскин поинтересовался у представителей мэрии, какую работу администрация города намерена проводить по выводу нелегально работающих средств размещения в правовое поле. Директор городского департамента экономразвития Елена Антонова сообщила, что пока какой-то дополнительной работы в этой сфере проводить не планируется: «Сложно сказать, какую именно работу с отельерами мы должны провести по выводу их работы из тени. Мы в принципе участвуем в работе по борьбе с теневой экономикой, а вот именно по коллективным средствам размещения полномочий нет».

Напомним, что вопрос о выводе различных гостиниц и отелей из «серого» сектора экономики в легальное поле обсуждался на встрече губернатора Глеба Никитина с нижегородскими предпринимателями. Тему подняли представители гостиничного комплекса «Дивеевская слобода». Они напомнили, что у администрации Дивеевского округа есть план ввести туристический налог с 2026 года, и предложили отложить этот процесс на год. Отельеры подсчитали, что сейчас в Дивееве работают почти 50 гостиниц и гостевых домов, около 200 апартаментов и квартир, сдаваемых посуточно. Из этого количества туристический налог с 1 января 2026 года будут платить только восемь, так как остальные работают полулегально. Это создаст неравные условия при ведении гостиничного бизнеса, при которых пострадают законопослушные предприниматели.

Глава региона подтвердил, что многие владельцы дивеевских отелей, гостиниц и квартир привыкли существовать вне правового поля. Он пообещал «завести всех в законное лоно», но напомнил, что решение о сроках введения туристического налога — прерогатива органов МСУ. После этого диалога руководству округа понадобилось несколько минут, чтобы решить вопрос и сдвинуть сроки введения туристического налога на начало 2027 года.

Весь следующий год местные власти и областное министерство туризма решили посвятить борьбе за вывод дивеевских отельеров «из тени».

Андрей Репин