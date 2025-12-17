Главные новости за 17 декабря: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

События среды: выбор «Ъ-Черноземье»

В Воронежской области депутаты облдумы восьмого созыва во втором чтении приняли проект бюджета региона на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Доходы областной казны в 2026 году прогнозируются на уровне 216,9 млрд руб. Расходы утверждены в объеме 226,7 млрд руб., дефицит — на уровне 9,8 млрд руб. При этом бюджет региона на 2025 год принимался парламентариями с дефицитом порядка 17 млрд руб., впрочем, позднее он был скорректирован.

Правительство Белгородской области примет на себя 600 млн руб. долга старооскольского МУП «Теплоэнерго» перед ООО «Газпром межрегионгаз Белгород». Задолженность за потребленный природный газ накапливалась муниципальным предприятием в течение нескольких лет. По данным Rusprofile, прошлый год компания закрыла с чистым убытком 121 млн руб. при выручке 1,8 млрд руб.

Проблемы поставщиков тепла актуальны и для Орловской области: ООО «Газпром межрегионгаз Орел» подал в суд на муниципальную теплоснабжающую организацию АО «Орелгортеплоэнерго», требуя взыскать 105,5 млн руб. задолженности. При этом финансовый результат компании аналогично в убытке: по итогам прошлого года он достиг 567 млн руб., увеличившись почти в десять раз по сравнению с 2023 годом.

В Липецкой области ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» зарегистрировало программу биржевых облигаций общим объемом до 50 млрд руб. либо эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Речь идет о программе биржевых неконвертируемых бездокументарных облигаций серии 002Р, зарегистрированной 10 декабря Московской биржей. Максимальный срок обращения облигаций отдельных выпусков может достигать пяти лет. Срок действия программы установлен в один год.

В Курской области депутат облдумы и ветеран СВО Дмитрий Гулиев направил обращение в Минюст с просьбой признать актера и телеведущего Дмитрия Нагиева иностранным агентом. Поводом стали высказывания господина Нагиева на показе новогоднего фильма, где он заявил, что популярность подобных лент будет расти, поскольку «сколько фильмов про войну, просто сил уже нет». В соцсетях депутат назвал артиста «чучелом».

В Тамбовской области объявлены торги на выполнение работ по капитальному ремонту сетей теплоснабжения в городе Котовске. Начальная максимальная цена контракта составляет 140,9 млн руб. Работы надо выполнить за полгода.

Анна Швечикова