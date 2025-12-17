Белгородские власти погасят 600 млн рублей долга «Теплоэнерго» перед «Газпромом»

Правительство Белгородской области возьмет на себя 600 млн руб. долга старооскольского «Теплоэнерго» перед ООО «Газпром межрегионгаз Белгород». Об этом стало известно по итогам рабочей поездки губернатора Вячеслава Гладкова 16 декабря. Задолженность за природный газ, потребленный муниципальным предприятием, формировалась в течение нескольких лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Как бы нам тяжело ни было в условиях сложностей с доходной частью бюджета, все равно этот долг возместим. В какие сроки — это вопрос договоренности правительства и компании «Газпром», — заявил Вячеслав Гладков.

Главе администрации Старооскольского округа Михаилу Лобазнову поставлена задача провести финансовый и производственный аудит. Губернатор также уточнил, что долг, который возникнет по итогам текущего отопительного сезона-2025/2026, муниципалитету уже придется взять на себя.

Помимо этого, региональное правительство займется работой по реструктуризации долга тепловой компании перед банком.

ОАО «Теплоэнерго» является правопреемником одноименного МУПа и было зарегистрировано в Старом Осколе в 2012 году с уставным капиталом 624,5 млн руб. С сентября 2024-го генеральным директором предприятия является Дмитрий Выхристюк. По данным Rusprofile, прошлый год компания закрыла с чистым убытком 121 млн руб. при выручке 1,8 млрд руб. В настоящее время в арбитраже рассматривается четыре дела, в которых «Теплоэнерго» является ответчиком. Сумма исковых требований составляет 396 млн руб. Из них 393,6 млн руб. требует взыскать ООО «Газпром межрегионгаз Белгород». Самый крупный иск — на 340,9 млн руб. Следующее заседание по этому делу назначено на 23 декабря.

В июле 2025 года региональная структура «Газпрома» взыскала 138 млн руб. с «Орелгортеплоэнерго». Как сообщал «Ъ-Черноземье», изначально истец заявил долг в 188,5 млн руб., но впоследствии уточнил требования.

Денис Данилов