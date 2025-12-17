Депутат Курской облдумы попросил признать Дмитрия Нагиева иноагентом

Депутат Курской областной думы, ветеран СВО Дмитрий Гулиев написал в Минюст обращение с просьбой признать актера и телеведущего Дмитрия Нагиева иностранным агентом. Второе обращение парламентарий направил в Минкульт. В нем господин Гулиев попросил ограничить участие артиста в проектах с бюджетным финансированием. Об этом сообщает «Ъ» 17 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На недавнем показе новогоднего фильма Дмитрий Нагиев заявил журналистам, что популярность подобных лент будет только расти, «потому что (снимают) сколько фильмов про войну, просто сил уже нет». После этого Дмитрий Гулиев в соцсетях назвал артиста «чучелом».

«А в Курской области все кайфуют, — написал депутат регпарламента. — Ничем не помогает стране, сбежал, как маленький ребенок, от проблем и ответственности и гавкает что-то с умным видом».

В обращениях курский депутат заявил, что Дмитрий Нагиев допустил «высказывания, содержащие пренебрежительное и негативное отношение» к СВО. Также Дмитрий Гулиев написал, что в 2022 году в соцсети актер публиковал посты, «которые значительной частью общественности были восприняты как политическое заявление, направленное на дискредитацию происходящих в стране событий».

Дмитрий Гулиев — депутат Курской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №6. По информации с сайта облдумы, он родился 10 июня 1987 года, в 2009-м окончил Российский государственный социальный университет (РГСУ), а в 2013-м получил степень магистра социальных наук. С 2009 по 2021 год руководил курским отделением движения «Россия Молодая». В 2021-м был избран в облдуму. В 2023-м ему присвоили статус ветерана боевых действий. С 2024 года Дмитрий Гулиев избран председателем Ассоциации ветеранов СВО Курской области.

В апреле текущего года, после взятия под стражу экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, политолог Александр Немцев назвал Дмитрия Гулиева важной фигурой и одним из центров притяжения возле Александра Хинштейна.

Денис Данилов