Дефицит бюджета Воронежской области в 2026 году составит 9,8 млрд рублей

Депутаты Воронежской областной думы восьмого созыва 17 декабря приняли во втором чтении проект бюджета региона на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Прогнозируемый объем доходов областной казны в следующем году составляет 216,9 млрд руб., включая 32 млрд руб. безвозмездных поступлений. Расходы утверждены на уровне 226,7 млрд руб. Прогнозируемый дефицит — 9,8 млрд руб.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», первое чтение в облдуме бюджет прошел 2 декабря. Документ представляла министр финансов Надежда Сафонова. Она подчеркнула, что дефицит является техническим и имеет гарантированные источники финансирования. Больше половины средств в структуре бюджета — 62,5% или 141,7 млрд руб. — составляют расходы отраслей социальной сферы.

Бюджет Воронежской области на 2025 год был принят депутатами 18 декабря 2024-го с дефицитом порядка 17 млрд руб. при доходах в 191 млрд руб. и расходах в 208 млрд руб. Впоследствии параметры были скорректированы.

Проект бюджета областного центра на 2026 год пока прошел только первое чтение. Депутаты гордумы одобрили его с прогнозируемым дефицитом 592 млн руб.

Денис Данилов