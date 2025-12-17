На капремонт сетей теплоснабжения в Котовске Тамбовской области направят 141 млн

В Тамбовской области объявлены торги на выполнение работ по объекту капитального строительства «Капитальный ремонт сетей теплоснабжения» в городе Котовске. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 140,9 млн руб. Информация размещена на портале госзакупок.

Заказчиком работ выступает муниципальное бюджетное учреждение «Городское хозяйство», размещение закупки осуществляет министерство имущественных отношений и государственного заказа Тамбовской области. Подрядчика определят по итогам электронного аукциона в рамках 44-ФЗ.

Согласно проектной документации, подрядчику предстоит провести капитальный ремонт городских тепловых сетей. В перечень работ входит замена участков трубопроводов теплоснабжения, ремонт и переустройство тепловых камер, установка неподвижных и подвижных опор, монтаж запорной арматуры, компенсаторов и элементов контрольно-измерительных приборов. Также предусмотрены земляные и строительно-монтажные работы, восстановление железобетонных конструкций тепловых камер, гидроизоляция и последующее благоустройство.

Финансирование контракта предусмотрено за счет средств областного и федерального бюджетов, а также бюджета городского округа Котовск. Срок выполнения работ составляет шесть месяцев: начало запланировано на апрель 2026 года, завершение — на сентябрь 2026-го.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 25 декабря 2025 года. Итоги торгов будут подведены после завершения процедуры на электронной площадке и опубликованы в ЕИС в установленные законом сроки.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в начале декабря имущество обанкротившегося Котовского лакокрасочного завода в Тамбовской области снова выставили на торги за 699,9 млн рублей.

Сергей Калашников