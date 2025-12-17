Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
НЛМК зарегистрировал программу облигаций на 50 млрд рублей

ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» зарегистрировало программу биржевых облигаций объемом до 50 млрд руб. или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Соответствующая информация раскрыта в материалах эмитента.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Речь идет о программе биржевых неконвертируемых бездокументарных облигаций серии 002Р, зарегистрированной 10 декабря ПАО «Московская биржа». Максимальный срок погашения облигаций, которые могут размещаться в рамках программы, составляет пять лет (1 820 дней) с даты начала размещения конкретного выпуска. Срок действия программы — один год с даты регистрации.

Проспект облигаций одновременно с регистрацией программы не оформлялся. Конкретные параметры отдельных выпусков — объем, валюта заимствования, ставка купона и сроки размещения — будут определяться в решениях о выпуске.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в июле НЛМК завершил размещение части локальных облигаций на сумму €159,5 млн — около 31,9% от общего объема выпуска в €500 млн, предназначенного для замещения евробондов с погашением в 2026 году; расчеты по сделке осуществлялись еврооблигациями, учитываемыми в российских депозитариях, при этом выплаты по новым бумагам предусмотрены в рублях по курсу Банка России.

Сергей Калашников