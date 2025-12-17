«Газпром» пытается отсудить крупную задолженность у муниципального поставщика в Орле

ООО «Газпром межрегионгаз Орел» обратилось в Арбитражный суд региона с иском к муниципальному поставщику тепла АО «Орелгортеплоэнерго» о взыскании задолженности в размере 105,5 млн руб. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов суда, заявление принято к производству: рассмотрение дела назначено на 26 января 2026 года.

Подробности требований пока не раскрываются. При этом компании регулярно сталкиваются в судебных разбирательствах. Две недели назад «Газпром межрегионгаз Орел» подал к «Орелгортеплоэнерго» аналогичный иск на сумму 21 млн руб. Месяцем ранее суд удовлетворил требования газовой компании о взыскании еще 17 млн руб. задолженности. Согласно резолютивной части решения, спор был связан с оплатой поставленного газа за август 2025 года. Между структурой «Газпрома» в статусе поставщика и АО «Орелгортеплоэнерго» в ноябре 2024 года был заключен договор. В соответствии с его условиями поставщик обязался в период с 1 января по 31 декабря 2025 года поставлять газ, а покупатель — принимать его.

Договором также предусмотрена оплата снабженческо-сбытовых услуг, тарифа на услуги по транспортировке газа, спецнадбавка к тарифу на транспортировку газа по сетям газораспределительных организаций (предназначена для финансирования программы газификации Орловской области и устанавливается правительством РФ).

Как указано в материалах, суду подтверждена поставка газа ответчику в объеме 1,5 тыс. куб. м, доказательств оплаты задолженности ответчик не представил. Указанное решение не было обжаловано.

По данным Rusprоfile, ООО «Газпром межрегионгаз Орел» зарегестрировано в 2001 году. Специализируется на оптовой торговле топливом. Уставной капитал — не указан. Гендиректор — Александр Грачев. Общество подконтрольно ООО «Газпром межрегионгаз» и АО «Газпром газораспределение». По итогам 2024 года выручка компании составила 9,44 млрд руб., что на 6,4% выше показателя 2023 года. Чистая прибыль при этом выросла более чем в десять раз — с 16,5 млн до 206,1 млн руб. АО «Орелгортеплоэнерго» основано в 2009 году в Орле. Компания осуществляет деятельность в сфере производства и поставки тепловой энергии. Уставной капитал — 1,1 млн руб. Гендиректор — Олег Гольцов. Единственным собственником АО выступает департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области. В 2024 году выручка компании составила 1,22 млрд руб., что на 2,2% превышает уровень 2023 года. Финансовый результат при этом оказался отрицательным: убыток достиг 567 млн руб. (падение в 10 раз относительно 2023-го). Осуществляет поставку тепла соцобъектам Орла.

В середине августа ООО «Газпром межрегионгаз Орел» удалось взыскать с АО «Орелгортеплоэнерго» 98 млн руб. задолженности за поставленный газ. Согласно Rusprоfile, сейчас рассматриваются несколько исков «Газпром межрегионгаз Орел» о требовании с «Орелгортеплоэнерго» 131 млн руб. в сумме.

Анна Швечикова