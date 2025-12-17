Беспилотники нанесли новый удар

По данным Минобороны РФ, в ночь на 17 декабря над Краснодарским краем, а также над акваториями Черного и Азовского морей дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили украинских 47 БПЛА. Под удар попали Славянский и Красноармейский районы. Следственный комитет России заявил о намерении расследовать действия украинских вооруженных формирований против мирных жителей.

Над территорией Краснодарского края ночью 17 декабря средства ПВО перехватили и уничтожили 31 украинских БПЛА, еще 16 беспилотников были уничтожены над акваториями Черного и Азовского морей. Такие данные приводит Минобороны РФ. Под удар попали Славянский и Красноармейский районы.

В Славянском районе в результате падения обломков пострадали два человека, их госпитализировали в Славянскую ЦРБ. Как сообщал вице-губернатор Александр Руденко, пациентов планировали доставить санавиацией в краевую клиническую больницу № 1 в Краснодаре. Фрагменты беспилотников повредили частные дома в Славянске-на-Кубани и поселке Прибрежном — основной удар пришелся по крышам и остеклению. Также выведены из строя две высоковольтные ЛЭП, из-за чего без света остались 38,8 тыс. человек, электроснабжение восстановили большей части абонентов. Сейчас без света остаются 12,7 тыс. жителей.

Из-за отключений электричества, воды и отопления занятия отменили в 21 детском саду и трех школах, еще пять школ перешли на ступенчатое расписание. Повреждения получил Славянский электротехнологический техникум, где электричество восстановили к 6:30, однако вода и отопление отсутствовали.

Обломки БПЛА также упали на территорию Славянского НПЗ, где произошло возгорание технологического оборудования и трубопровода на площади около 100 кв. м. Пожар оперативно ликвидировали, пострадавших нет.

В Красноармейском районе, по данным краевого оперштаба, фрагменты беспилотников обнаружили по девяти адресам, в том числе в станице Чебургольской и хуторах Протичка и Крижановский. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, навесы, гараж и здание склада, пострадавших нет.

Следственный комитет России заявил о намерении расследовать действия украинских вооруженных формирований против мирных жителей Кубани, а также Херсонской области (по данным местных органов исполнительной власти, в результате удара дрона по гражданскому автомобилю пострадал мирный житель). Ведомство пообещало установить обстоятельства произошедшего и причастных лиц.

Ранее в ночь на 14 декабря в результате атаки БПЛА в поселке Афипском повреждения получили 16 домов. Фрагменты дронов также упали на территорию Афипского НПЗ и вызвали пожар. Огонь ликвидировали без ущерба для объектов предприятия.

Ночью 25 ноября Краснодарский край подвергся одной из самых массовых и продолжительных атак ВСУ. По данным Минобороны, в период с 23.00 24 ноября до 7.00 25 ноября дежурные средства ПВО над территорией Краснодарского края перехватили и уничтожили 76 беспилотников. Еще 116 БПЛА были сбиты над акваторией Черного моря. Как сообщил в своем Телеграм-канале глава края Вениамин Кондратьев, ранения получили несколько мирных жителей, были повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах.

14 ноября в результате атаки беспилотников в Новороссийске были повреждены три многоквартирных дома и нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис».

Нурий Бзасежев