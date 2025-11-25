Массированный удар

Кубань ночью подверглась одной из самых продолжительных и массированных атак киевского режима. По данным Минобороны, в период с 23.00 24 ноября до 7.00 25 ноября дежурные средства ПВО над территорией Краснодарского края перехватили и уничтожили 76 беспилотников. Еще 116 БПЛА были сбиты над акваторией Черного моря.

Как сообщил в своем Телеграм-канале глава края Вениамин Кондратьев. ранения получили шесть жителей, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах. Самая сложная обстановка — в Новороссийске и Геленджике. Кроме того, повреждения получили дома и офисное здание в Краснодаре, а также в частном доме в селе Первореченском Динского района.

Еще 116 БПЛА были сбиты над Черным морем. Как сообщил в своем Телеграм-канале глава региона Вениамин Кондратьев, ранения получили шесть жителей, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах. Незначительные повреждения зафиксированы в домах и офисном здании краевой столицы, а также в частном доме в селе Первореченском Динского района. Самая сложная обстановка — в Новороссийске и Геленджике.

В Новороссийске, по предварительным данным, повреждены семь многоквартирных и не менее семи частных домов. Пострадали четыре человека, которым оказали необходимую медицинскую помощь. В городе развернут пункт временного размещения, сообщил губернатор. По данным оперативного штаба Кубани, в одном из районов города обломки беспилотника упали на зеленую зону, из-за чего взрывной волной выбило окна в здании.

Как сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко, один житель получил осколочное ранение во время падения осколков беспилотника по частному дому.

По данным городской администрации, в одной из квартир укрывшаяся в ванной комнате пожилая женщина выжила после попадания дрона в квартиру. Жилище получило серьезные повреждения.

В районе Геленджика во время атаки украинских беспилотников произошло возгорание лесной подстилки. По данным оперштаба Кубани, пожар произошел в результате падения обломков БПЛА. Возгорание локализовали на площади 0,1 га, о повреждениях инфраструктуры и пострадавших не сообщалось.

В селе Мысхако обломки беспилотника попали в жилую пятиэтажку. По данным оперштаба региона, пострадавших нет, однако в одной из квартир вспыхнул пожар, который удалось оперативно потушить.

В селе Кабардинка в результате ночной атаки, по информации регионального оперштаба, повреждены два частных дома. По одному из адресов был ранен один мирный житель. В момент налета БПЛА мужчина оказался на улице. У него зафиксировано ранение ноги ниже колена, угрозы для жизни нет. Пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение, сообщили в оперштабе.

На другом адресе в Кабардинке в результате падения обломков беспилотника произошел пожар. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, площадь пожара в жилом доме составила 300 кв. м. Возгорание было ликвидировано.

Атаке беспилотников подвергся Туапсе. Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, в Туапсе тушили пожар на крыше многоквартирного дома, возгорание локализовано. Там же осколками поранило охранника соседнего учреждения. После оказания первой медицинской помощи мужчина от госпитализации отказался.

Также ночной атаке подвергся Сочи. Как сообщал мэр Андрей Прошунин, в 1.21 ночи в городе работало ПВО, шло отражение налета беспилотников. По сообщению на 3.29 утра, угроза атаки БПЛА была отменена. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

По сообщению главы края, незначительные повреждения зафиксированы в домах и офисном здании Краснодара, а также в частном доме в селе Первореченском Динского района. Как сообщил региональный оперативный штаб, фрагменты беспилотника, упавшего в Центральном внутригородском округе Краснодара, повредили окна в трех зданиях — в двух жилых домах и одном офисном центре. Пострадавших нет.

С раннего утра во всех пострадавших муниципалитетах начали работу комиссии по оценке причиненного ущерба. Вениамин Кондратьев поручил главам оказать жителям всю необходимую помощь. Губернатор также поблагодарил военнослужащих, сотрудников экстренных и специальных служб за слаженную и оперативную работу.

