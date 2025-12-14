Число пострадавших домов от атаки БПЛА в поселке Кубани увеличилось до 16

Обломки сбитых беспилотников повредили 16 домов в поселке Афипском Северского района Краснодарского края во время атаки в ночь на 14 декабря. Пострадавших среди жителей нет, сообщает региональный оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Комиссия по оценке ущерба завершила работу в муниципалитете. В большинстве случаев в зданиях выбило окна, в некоторых пострадали крыша или двери, в одном доме образовались трещины на потолке. Администрация муниципалитета окажет необходимую помощь жителям.

Сотрудники администрации провели подворовой обход для фиксации ущерба от упавших фрагментов сбитых беспилотников. Ранее сообщалось о семи пострадавших частных домовладениях. На одном из участков возник пожар, который оперативно потушили. В пяти частных домах выбило стекла в окнах. Также получила повреждения хозяйственная постройка и линия электропередачи. Электроснабжение полностью восстановили.

Кроме того, фрагменты дронов вызвали пожар рядом с территорией Афипского НПЗ. За территорией завода в районе контрольно-пропускного пункта загорелась газовая труба. Площадь возгорания составила 100 кв. м, огонь ликвидировали. Повреждений объектов НПЗ и пострадавших нет.

Как писал «Ъ-Кубань», над Краснодарским краем сбили 22 украинских дрона в ночь на 14 декабря. Сигнал «Беспилотная опасность» действовал в регионе с 20:40 13 декабря до 5:00 14 декабря.

Анна Гречко