Каток на площади 1905 года в Екатеринбурге откроется 21 декабря

В воскресенье, 21 декабря, в Екатеринбурге состоится открытие катка на площади 1905 года, сообщили в городской администрации. До конца недели на катке завершат заливку — вся инфраструктура уже установлена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Билеты в скором времени поступят в продажу. В теплом павильоне избавились от разделения на зоны для посетителей с коньками и без них, из других изменений — увеличение числа сеансов на катке, но при этом их длительность сократят до часа. Для горожан, которые придут со своими коньками, первые два сеанса будут бесплатными в будние дни.

Как сообщил директор департамента культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, в городе будут работать другие новогодние площадки: в парке Маяковского возвели снежный городок, а в летнем парке «Уралмаш» установили елку и праздничное освещение. В ледовом городке работы идут по плану: лед для скульптур фестиваля «Европа-Азия» был привезен из Ханты-Мансийска (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра), а остальные элементы городка сделали изо льда с карьера «Северка» — он откроется 30 декабря. Кроме того, Русская медная компания (РМК) 28 декабря откроет в Екатеринбурге зимний фестиваль «Энергия РМК.Зима».

Каток на площади 1905 года собирались открыть 12 декабря, но из-за плюсовых температур подрядчики не смогли начать заливку льда. Запланированное на открытии гала-шоу фигуристов Алексея Ягудина, Евгении Медведевой и других звезд фигурного катания отменили, но выступления могут провести в один из дней работы катка.

Ирина Пичурина