На открытии катка в Екатеринбурге выступят Алексей Ягудин и Евгения Медведева

Каток на площади 1905 года в Екатеринбурге 12 декабря откроется выступлениями фигуристов Алексея Ягудина, Евгении Медведевой и других звезд фигурного катания, сообщил в своем Telegram-канале мэр Алексей Орлов. В этом году каток проработает до 23 февраля.

Фото: Мария Лукина, Коммерсантъ Алексей Ягудин и Евгения Медведева

Фото: Мария Лукина, Коммерсантъ

Генеральным партнером при создании катка выступает «Сбер» — заливать каток начнут ближе к концу месяца, когда наступят устойчивые морозы. Сейчас на площади уже поставили павильон, ограждение и первые ели. «Кроме самого выступления гости смогут принять участие в бесплатных мастер-классах. Впереди ждут десятки концертов и праздников, также на катке можно будет провести и новогоднюю ночь: с музыкой, согревающими напитками и атмосферой из детства»,— сказал мэр.

Алексей Ягудин является олимпийским чемпионом и одним из самых титулованных российских фигуристов. Евгения Медведева — первая фигуристка в женском одиночном разряде, которой удалось выиграть чемпионат мира среди взрослых через год после победы на чемпионате мира среди юниоров.

Напомним, 21 декабря 2024 года на площади 1905 года впервые за 40 лет открылся главный каток города — ледовый городок был перенесен в Исторический сквер. Перед открытием на льду выступил ледовый балет Ильи Авербуха с участием известных фигуристов и воспитанников спортивной школы «Юность». Сам господин Авербух не смог вылететь в Екатеринбург из-за задержки самолета. Каток завершил работу 9 марта, за все время его посетили около 80 тыс. человек.

Ирина Пичурина