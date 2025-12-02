В Екатеринбурге перенесли открытие главного катка из-за теплой погоды

Открытие катка на площади 1905 года откладывается, сообщили в мэрии. Изначально планировалось открыть каток 12 декабря, но из-за плюсовых температур подрядчики не смогли начать заливку льда.

По словам специалистов, для создания качественного льда необходимо около двух недель при температуре от 5 до 15 градусов мороза. Несмотря на это, подрядчики уже выполнили значительный объем работ. На площадь доставили более 1 400 кубометров песка и отсева для замены снежного слоя. Установили теплый павильон с более чем 800 парами коньков, фудкорты, медиарубку и гараж для ледозаливочных машин. Пространство огородили бортами, а по периметру и в центре разместили искусственные и живые ели.

При этом гала-шоу с выступлениями фигуристов Алексея Ягудина, Евгении Медведевой и других звезд фигурного катания, запланированное на день открытия катка, отменяется. Фигуристы уже не смогут перестроить график, в том числе из-за чемпионата России по фигурному катанию. «Все же они постараются провести красивое и яркое шоу в один из дней работы катка»,— добавили в мэрии.

Организаторы надеются открыть каток после 19-20 декабря в зависимости от погодных условий. Точная дата будет известна позже. В день открытия для посетителей планируются специальные сеансы с аниматорами и активностями.

Полина Бабинцева